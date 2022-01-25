شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت تجارية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام جولاتها الرقابية على الأسواق، بزيارة 35 منشأة تجارية، ما أسفر عن إغلاق 6 منها لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وكذلك لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة، وأسفرت عن رفع عدة بسطات عشوائية ومصادرة الفاكهة والخضراوات والأطعمة، وتم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، وذلك في إطار الأعمال المستمرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وكانت البلدية كثفت أعمالها لتحرير مواقع متعددة من تجمع المياه من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية داخل الأحياء الناتجة من الأمطار التي هطلت على المنطقة.