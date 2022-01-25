شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «حمراء الخبر» يشكون تسربات «الصرف الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى عدد من سكان حي الحمراء في جنوب الخبر، من تسرب مياه الصرف الصحي إلى شوارع الحي، التي كوّنت مستنقعات، منذ فترة طويلة، الأمر الذي أصبح يشكل عائقًا أمام حركتهم داخل الحي، إضافةً إلى الرائحة الكريهة المنتشرة، مطالبين بإيجاد حل عاجل للمشكلة.

تدفق دائم

وبيّن المواطن عمار قاسم أن مياه الصرف الصحي تتدفق بالحي بشكل دائم، ولكنها أصبحت في ازدياد واضح منذ ثلاثة أيام، وأن هذا الأمر يتسبب في تشوه المنظر العام، ويسبب رائحة كريهة لا يمكن تقبلها، موضحًا أن الأهالي لا يستطيعون الحركة بحرية في الحي، وأن المركبات تأثرت كذلك بالمياه.

وأكد أن مياه الصرف أصبحت خطرًا يهدد الجميع، خاصةً الأطفال، بسبب قلة وعيهم، ما يدفع الأهالي لعدم إخراج أبنائهم إلى الشوارع، مضيفًا إن التأخر في سحب مياه الصرف الصحي من الحي يزيد المعاناة يوميًا.

تأخر الشاحنات

وأشار المواطن ناصر القحطاني إلى أنه منذ قدومه للحي منذ 4 أعوام، وهو يعاني، حاله حال ساكني الحي، من تدفق مياه الصرف إلى الشوارع، في ظل تأخر شاحنات سحب المياه بشكل مستمر، الأمر الذي يتسبب في زيادة كميات المياه، موضحًا أن الروائح الكريهة أصبحت تصل إلى مسافات بعيدة، وهي روائح لا يمكن تقبّلها أو تحمّلها، إضافة إلى أنه حتى المركبات تضررت، ووصل الضرر إلى الأطفال، الذين لا يخرجون من بيوتهم.

مستنقعات ملوثة

وأكد المواطن محمد شاهين أن وجود مناطق على مساحات كبيرة غير مردومة داخل الحي، يتسبب في أضرار كثيرة، وأهمها الجانب الصحي، إذ تتحول إلى مستنقعات مائية ملوثة، وتنتشر الحشرات والروائح الكريهة، خاصة في فصل الشتاء، ومع هطول الأمطار، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صحة السكان، ويتسبب في انتشار الأمراض بينهم.

حل عاجل

وأضاف إن الروائح أصبحت منتشرة بالحي بشكل كبير، ولا يمكن تحملها، وأنهم أصبحوا يعانون في التنقل بالحي أو المشي فيه بسبب عدم مقدرتهم على ذلك، مبينًا أن أطفالهم يتعرضون للخطر بسبب هذه التراكمات المائية، وأنه يجب إيجاد حل عاجل للمشكلة.