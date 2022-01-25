شكرا لقرائتكم خبر عن 4838 إصابة بـ«كوفيد 19».. و6296 متعافيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 4838 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، إضافة إلى 6296 متعافيا، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 705 حالات، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 657192 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 606130 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8922.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.