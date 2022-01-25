شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تدخل موسوعة «غينيس» بزراعة أكبر شعار لـ «السعودية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت أمانة المنطقة الشرقية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك نظير تنفيذها أكبر شعار لمبادرة «السعودية الخضراء»، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وقت سابق.

ونجحت الأمانة في زراعة 6250 شجرة من أشجار «الجاتروفيا» في مثلث بحي الشاطئ مقابل كورنيش الواجهة البحرية بالدمام، على مساحة 6200 متر مربع، مشكلة شعار «السعودية الخضراء»، والتي شارك فيها أكثر من 400 متطوع ومتطوعة، وتحقيق أكثر من 200 ساعة تطوع.

من ناحيته، كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ومنحه شهادة موسوعة غينيس لتحقيق الأمانة هذا النجاح، وشهادة مماثلة لوكالة الخدمات بالأمانة «الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية»، إضافة إلى تسليم شهادة منحت من نفس الموسوعة لإدارة دعم وتمكين الأمانات تسلمها، وكيل الوزارة للتراخيص والامتثال المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات م. عبدالله بن سعيد.

وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة تضافر جهود الجميع في أمانة المنطقة الشرقية من خلال المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد منها عبر عمليات التشجير وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء بهدف رفع جودة الحياة واستمرار عملية التشجير وتعزيز الغطاء النباتي فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال م. الجبير: إن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الأمانة الإستراتيجية الرامية إلى تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، من خلال عدة مبادرات أطلقتها الأمانة مثل «شرقية خضراء»، والتي نجحت من خلالها في تنفيذ أكبر شعار لمبادرة «السعودية الخضراء»، عبر استخدام أنواع من الأشجار المزروعة التي تتميز بتحملها لدرجات الحرارة والبرودة واستهلاكها المتوسط للمياه.

فيما ثمن م. عبدالله بن سعيد هذا الإنجاز الذي تحقق والذي يعتبر إنجازا لجميع منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولمنسوبي أمانة المنطقة الشرقية في تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة، ورفع نسبة التشجير في المملكة بشكل عام والشرقية بشكل خاص، موضحا أن هذه الشهادة هي بمثابة رسالة شكر لجميع العاملين في القطاع البلدي وأمانة الشرقية على هذه الجهود الكبيرة في زيادة الرقعة الخضراء.

وتابع أن هناك تنسيقا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لاختيار أنواع النباتات، وأن هناك خدمة في بعض الأمانات لاختيار أنواع معينة من الشتلات يقوم المواطن باختيارها ويتم توفيرها له وايصالها وزراعتها في منزله بالمجان.