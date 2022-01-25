شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: دعم القيادة يضمن استقلال القضاء ويحفظ الحقوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما يلقاه القضاء من دعم من القيادة الحكيمة «يحفظها الله» لضمان استقلاليته وحفظه لحقوق جميع الأطراف.

وهنّأ سموه رئيس المحكمة الجزائية بالدمام الشيخ أسامة السلطان، بمناسبة تعيينه، وذلك خلال استقباله بمكتب سموه في ديوان الإمارة، أمس، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه.

من ناحيته، قدّم فضيلة الشيخ أسامة السلطان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة، وحرص سموه على دعم أعمال القضاء في المنطقة.