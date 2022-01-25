شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية ودية بـ 3 ملايين ريال لمواطن بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مكتب العمل بمحافظة الخبر، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، من تسوية حقوق مالية في إحدى جلسات التسوية الودية، إذ تقدم المواطن بدعوى عن طريق خدمة التسوية الودية عن بعد عبر نظام «ودي».

وتمكنت المصلحة رحاب القحطاني، والتي تعمل بإدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، من الوصول لحل ودي بين أطراف النزاع والوصول إلى تسوية مستحقات مالية، للمدعي بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي.

من جهته، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، بجهود المصلحين والمصلحات، مؤكدًا أهمية دور إدارات التسويات الودية في مكاتب العمل وذلك لتقريب وجهات النظر وسرعة إنجاز البت في الدعاوى المنظورة.