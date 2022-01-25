شكرا لقرائتكم خبر عن 121 طالبا مستفيدا من جائزة «التفوق العلمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند، أن الجمعية منحت 121 طالبًا وطالبة، جائزة التفوق العلمي، وذلك نظير تميزهم وتفوقهم الدراسي.

وقال المسند: إن الجمعية تفخر في اليوم الدولي للتعليم بطلابها المتميزين ممن حققوا نجاحًا وتفوقًا في دراستهم، وإن الجمعية تحرص على بناء قدرات أبناء الجمعية من المستفيدين تحقيقًا لأهدافها ضمن خطتها الإستراتيجية للتحول التنموي بالمستفيدين.

وأوضح أن جائزة البسام للتفوق العلمي التي قدّمها فرع الجمعية بمحافظة الخبر للطلاب تستهدف بث روح التنافس بين الطلاب والطالبات وتحفيزهم على بذل المزيد من الجد والمثابرة، متوجهًا بالشكر لعائلة البسام على تبني هذه الجائزة؛ لما لها من أثر في تشجيع التنافس العلمي بين الطلاب من أبناء الجمعية.

ونوّه بالدور الرائد الذي قامت به مبرة الإحسان في التنسيق مع عائلة البسام للارتقاء بقدرات أبناء الجمعية التعليمية وتحفيزهم للسعي نحو التفوق العلمي، موضحًا أن تحفيز الطلاب على استمرار التفوق عبر الجوائز التشجيعية يأتي ضمن خطة الجمعية الإستراتيجية التنموية التي تستهدف تنمية الأسر المستفيدة من الجمعية والسعي نحو تحوّلهم من الرعوية للتنموية.

وبيّن أنه ضمن هذه الخطة، قدمت الجمعية مؤخرًا 560 جهاز حاسب آلي لدعم تعليم الطلاب عن بُعد ضمن حملة «ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم»، كما قدمت 60 منحة جامعية ودبلوما للطلاب والطالبات، ودعمت 54 طالبًا وطالبة ضمن مبادرة العلم نماء التي تسعى إلى دعم الطلاب المتفوقين في المراحل الدراسية؛ سعيًا للوصول بهم إلى الجامعة.