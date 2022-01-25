ترقب لعودة الزائر الأبيض في الشمالية

تواصلت درجات الحرارة دون الصفر في 3 محافظات شمالية «طريف والقريات» بدرجة حرارة -2 وعرعر بدرجة حرارة -1. أما سكاكا فبلغت درجة الحرارة فيها

وفرضت موجة البرد القارسة ذات المنشأ القطبي، حالة من الجمود في أقصى شمال المملكة أمس، تزامنا مع دخول موسم شباط، إذ تواصل الموجة الباردة سيطرتها على معظم المناطق، خلال الفترة القادمة، وينتظر أهالي طريف وعلى مرتفعات جبال اللوز بتبوك، عودة الزائر الأبيض مجدداً نهاية الأسبوع الحالي، وفقا لتوقعات خبراء الطقس، في وقت باغت البرد أطراف المناطق الشمالية، بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين.

مخيمات خاوية

وحرمت الموجة الباردة عددا كبيرا من المواطنين من التنزه في البر، بالمخيمات التي نصبوها مؤخرا في براري المحافظة، خشية أمراض البرد، في وقت هدأت فيه الحركة المرورية والمحال التجارية والأسواق، ومن المتوقع وفقا لآراء الفلكيين، أن تشهد الفترة القادمة هجمات «شرسة» بين الحين والآخر، تدفع الأهالي في المنطقة الشمالية على وجه الخصوص، إلى المكوث لفترات طويلة في منازلهم، فضلا عن الحرص على متابعة الأبناء في المدارس، وارتدائهم الملابس الشتوية للوقاية من نزلات البرد.

جوائز مالية

وقفزت مبيعات الملابس الشتوية، وخاصة الفراء وأجهزة التدفئة، خلال الأيام الماضية بشكل لافت للنظر، في محافظات الحدود الشمالية والقريات، مقارنة بما كانت عليه قبل موجة البرد الحالية، فيما أكد عاملون أن نسبة الإنفاق هذا الشتاء، ارتفعت بمعدلات كبيرة مقارنة بشتاء العام الماضي، وعزوا الأسباب إلى أن برودة طقس هذا العام هي الأبرد خلال السنوات الخمس الماضية، فيما رصدت إمارة محافظة طريف أول أمس، جوائز مالية لأفضل مقاطع فيديو أو صور، توثق مشاهد الثلوج على محافظة طريف، خلال الفترة القادمة، للمهتمين بالتصوير، ولتحفيز المتسابقين لتقديم أجمل تغطية إعلامية مصورة حال تساقط الثلوج.

عوالق ترابية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أمس، طقسا باردا وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من المنطقة الوسطى.

رياح سطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.