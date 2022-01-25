مكافحة الظواهر السلبية بمكة

وأوضحت البلدية أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من الخضروات والفواكه ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة ملابس مستعملة تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث تم إتلاف المصادرات في الموقع فورًا، إضافةً إلى إزالة المباسط العشوائية والعربات الخشبية التي تستخدم لعرض ونقل البضائع.
وواصلت بلدية العتيبية الفرعية الجولات الرقابية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي، أسفر عنها مصادرة 1012 كجم من الخضروات والفواكه، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.
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