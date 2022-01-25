مكافحة الظواهر السلبية بمكة

صادرت وكالة البلديات بالعاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، خضروات وفواكه وموادًا غذائية مجهولة المصدر، وملابس مستعملة، وذلك خلال حملة ميدانية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في حوش بكر والنكاسة بمكة المكرمة، بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضحت البلدية أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من الخضروات والفواكه ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة ملابس مستعملة تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث تم إتلاف المصادرات في الموقع فورًا، إضافةً إلى إزالة المباسط العشوائية والعربات الخشبية التي تستخدم لعرض ونقل البضائع.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية الجولات الرقابية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي، أسفر عنها مصادرة 1012 كجم من الخضروات والفواكه، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.