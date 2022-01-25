تحسين 7 مراكز صحية

أكدت صحة عسير أنه تم الانتهاء من تشغيل الخدمات المساندة في مركز صحي بارق على مدى 24 ساعة شملت المختبر والأشعة وعيادة الأسنان على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضحت أنها أنهت خطة مشروع تحسين وتطوير بيئة العمل في 7 مراكز صحية بما يحقق المردود الإيجابي على إنتاجية العمل بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل، وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمراجعين والمستفيدين من خدمات تلك المراكز.

وتم تحسين بيئة العمل بمركز صحي بارق، مركز صحي القريحاء، ومركز صحي الخوش، ومركز صحي جمعة ربيعة، ومركز صحي جنوب بارق، وكذلك مركز صحي وادي الخير، ومركز صحي السليم.