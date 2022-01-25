تفعيل نظام الغذاء والعقوبات بـ 17 أمانة

وعقدت الهيئة عددًا من ورش العمل مع ممثلين من الوزارة، شاركت فيها 17 أمانة منطقة وممثلين عن الشؤون البلدية وشركة إجادة، وتم خلال الورش مناقشة ما يتعلق بتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت الغذائية استنادًا لنظام الغذاء، وتكييف المخالفات ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.
وشددت الغذاء والدواء على بحث التحول من تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية إلى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية على المنشآت الغذائية.
واستعرضت عددًا من تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة، وأجابت خلال ورشة العمل على جميع استفسارات المشاركين، وجرى مناقشة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات والتظلمات.
عقوبات المادة الـ 36 لنظام الغذاء
السجن 10 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال أو بهما معًا.
كل من تسبب عمدًا بتداول مادة غذائية مغشوشة أو ضارة بالصحة أو ممنوعة.
منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة 180 يومًا.
تعليق الترخيص لعام واحد أو إلغاؤه.
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