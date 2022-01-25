القبض على مقيم يتلفظ بعبارات عنصرية في مقطع متداول

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3.5 ملايين طالب ينتظمون في اليوم الثاني
شهد اليوم الثاني من بداية الدراسة الحضورية، لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال أمس، انتظام الحضور في مدارس وروضات...
ترقب لعودة الزائر الأبيض في الشمالية
تواصلت درجات الحرارة دون الصفر في 3 محافظات شمالية «طريف والقريات» بدرجة حرارة -2 وعرعر بدرجة حرارة -1. أما سكاكا فبلغت درجة الحرارة...
مكافحة الظواهر السلبية بمكة
صادرت وكالة البلديات بالعاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، خضروات وفواكه وموادًا...
هدر المياه يعود مجددا بنجران
تواصل مسلسل هدر المياه عبر شبكات مشاريع المياه بمنطقة نجران التي شهدتها في فترة سابقة بمعظم أحياء المنطقة، إذ داهمت المياه قرية...
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