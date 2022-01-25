3.5 ملايين طالب ينتظمون في اليوم الثاني شهد اليوم الثاني من بداية الدراسة الحضورية، لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال أمس، انتظام الحضور في مدارس وروضات... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

ترقب لعودة الزائر الأبيض في الشمالية تواصلت درجات الحرارة دون الصفر في 3 محافظات شمالية «طريف والقريات» بدرجة حرارة -2 وعرعر بدرجة حرارة -1. أما سكاكا فبلغت درجة الحرارة... طريف: حمود الأشجعي والمناطق دوت الخليج طريف: حمود الأشجعي والمناطق دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

مكافحة الظواهر السلبية بمكة صادرت وكالة البلديات بالعاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، خضروات وفواكه وموادًا... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> هدر المياه يعود مجددا بنجران تواصل مسلسل هدر المياه عبر شبكات مشاريع المياه بمنطقة نجران التي شهدتها في فترة سابقة بمعظم أحياء المنطقة، إذ داهمت المياه قرية... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم يتلفظ بعبارات عنصرية في مقطع متداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.