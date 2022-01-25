قصر التعليم والتدريب الإلكتروني على الجهات المرخصة

شدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على انتهاء المُهلة النظامية الممنوحة لتصحيح الأوضاع للجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بتاريخ 2/2/1443 الموافق 9/9/2021.

ونبه المركز إلى أن خطته الإلزامية التي حددت بـ 3 مراحل لترخيص الجهات والبرامج المقدَّمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، انتهى منها مرحلتين، ويسمح للجهات بتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني في المرحلة الثالثة التي تم رفع طلب ترخيصًا لها والمنتهية بتاريخ 10/03/2022، وأبان المركز أنه بعد هذا التاريخ سيقتصر السماح لمزاولة تقديم أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني على الجهات والبرامج المرخصة فقط.

جودة التعليم

وسيتولى المركز اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الجهات المخالفة؛ من منطلق المهام المنوطة به كجهة مستقلة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1311439، وذلك في إطار تعزيز الثقة بالبرامج والخدمات التعليمية الإلكترونية، وضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع في المملكة، وتقديم برامج مستدامة تتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

لائحة التراخيص

ومرت الخطة الإلزامية بـ 3 مراحل تمتد حتى 6 أشهر تبدأ بتاريخ 10/9/2021 وتنتهي بتاريخ 10/3/2022، حيث لن يسمح بعدها للجهات غير المرخصة مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني؛ وفقًا للمادة (العاشرة) من لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز.

ويعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته في المملكة، من خلال متابعة وتقييم مستوى الجودة المقدمة لكافة البرامج، ومواءمتها مع المعايير وفقًا لأحدث الدراسات في المجال.

الخطة المعتمدة

01 تسجيل وتقديم الجهة في منصة التراخيص خلال المرحلة الأولى والممتدة 30 يومًا، حيث لن يسمح بعدها للجهات التي لم تقدم طلب الحصول على رخصة جهة في المرحلة الأولى التي انتهت بتاريخ 10/10/2021 من استمرار نشاطها.

02 الحصول على رخصة جهة قبل نهاية المرحلة الثانية والتقديم على طلب ترخيص كل برنامج مقدم بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي انتهت بتاريخ 10/12/2021 والممتدة لمدة 60 يومًا، حيث لن يسمح بعدها للجهات التي لم تحصل على ترخيص جهة، ولم تقدم طلب ترخيص لكل برنامج من استمرار نشاطها.

03 يسمح للجهات بتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني التي تم رفع طلب ترخيصاً لها خلال فترة 90 يومًا والمنتهية بتاريخ 10/03/2022.