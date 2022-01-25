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هدر المياه يعود مجددا بنجران

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تواصل مسلسل هدر المياه عبر شبكات مشاريع المياه بمنطقة نجران التي شهدتها في فترة سابقة بمعظم أحياء المنطقة، إذ داهمت المياه قرية البديع بمركز الحضن جراء انفجار أحد أنابيب مشروع المياه الأرضية الذي تسبب بهدر كبير للمياه بالشوارع ووصلت إلى المنازل منذ 7 أيام رغم مطالبات الأهالي وتقديم العديد من البلاغات بمعالجة الخلل والمطالبة بحل عاجل وسريع للمشكلة.

يقول منصور سالم آل حمرور: للأسف رغم مطالباتنا ومناشدتنا لفرع المياه لمعالجة مشكلة التسرب الكبير لأحد أنابيب المشروع الأرضية إلا أن أحدًا لم يستجب، وحضرت إحدى فرق المياه لمعالجة الخلل قبل أكثر من أسبوع «فزادت الطين بلة» عندما قامت بردم مكان التسرب دون معالجته فازداد الهدر والتسرب بشكل كبير مما أدى إلى تشكيل بحيرات مائية وتدفق للمياه مما أعاق حركة السيارات وتسبب في تكاثر البعوض والحشرات.

من جهتها أكدت شركة المياه بنجران أنها ستقف على مكان التسرب ووعدت بمعالجته في أقرب وقت ممكن وطالبت الأهالي بالتواصل معها والإبلاغ عن أي تسرب عبر قنواتها الرسمية.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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