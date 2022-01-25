هدر المياه يعود مجددا بنجران

يقول منصور سالم آل حمرور: للأسف رغم مطالباتنا ومناشدتنا لفرع المياه لمعالجة مشكلة التسرب الكبير لأحد أنابيب المشروع الأرضية إلا أن أحدًا لم يستجب، وحضرت إحدى فرق المياه لمعالجة الخلل قبل أكثر من أسبوع «فزادت الطين بلة» عندما قامت بردم مكان التسرب دون معالجته فازداد الهدر والتسرب بشكل كبير مما أدى إلى تشكيل بحيرات مائية وتدفق للمياه مما أعاق حركة السيارات وتسبب في تكاثر البعوض والحشرات.
من جهتها أكدت شركة المياه بنجران أنها ستقف على مكان التسرب ووعدت بمعالجته في أقرب وقت ممكن وطالبت الأهالي بالتواصل معها والإبلاغ عن أي تسرب عبر قنواتها الرسمية.
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