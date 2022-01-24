شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش فرص التعاون مع مدير عام الـ"إيسيسكو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم المالك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المملكة في دعم الثقافة والعلوم إقليمياً ودولياً، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في ضوء رؤية المملكة 2030.