فيصل بن سلمان يشهد توقيع مشروع حافلات المدينة

شهد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، مراسم توقيع عقد مشروع حافلات المدينة الذي سيتم تشغيله من قبل إحدى شركات النقل المتخصصة على مدار 5 سنوات لتغطي الخدمة كافة المواقع الحيوية والأحياء الرئيسية في المدينة المنورة.

ووقّع العقد من جانب هيئة تطوير المنطقة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد الحقيل وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح.

ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، خلال رعايته لتوقيع عقد المشروع الجديد، بالإنجازات المتتالية التي حققتها هيئة تطوير المنطقة خلال السنوات الماضية من خلال تعزيز منظومة خدمات النقل العام في المدينة المنورة، مؤكدًا على أهمية تهيئة أسطول الحافلات وشبكة النقل العام لتغطية معظم الأحياء والشوارع الرئيسية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف في الخدمة.

ويهدف مشروع حافلات المدينة إلى تشغيل منظومة حافلات النقل العام من خلال 4 مسارات رئيسية تربط شبكة الخدمة بين شمال المدينة المنورة بجنوبها وكذلك شرق المدينة بغربها مرورًا بالمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام، وتعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسية وداخل نطاق المنطقة المركزية، والعمل على خفض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات وصولاً إلى رفع جودة مشاريع النقل بما يترجم أهداف التوسع في الخدمة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.