القبض على شخصين اعتديا على أحد المارة

فيصل بن سلمان يشهد توقيع مشروع حافلات المدينة شهد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، مراسم توقيع عقد مشروع حافلات المدينة الذي... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

خطة تشغيلية لتطوير المدينة المنورة 2022 ترأس أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام 2022 -عبر... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

منصة إحسان تطلق تطبيقها للهواتف الذكية أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) تطبيقها للهواتف الذكية، امتداداً للتميّز الرقمي الذي عكسته المنصة في تعزيز الوصول إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل مالي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

فيصل بن سلمان يشهد مراسم توقيع عقد حافلات المدينة شهد أمير المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مراسم توقيع عقد مشروع حافلات... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

أبرز 8 تحولات إستراتيجية للتعليم السعودي تحتفي وزارة التعليم اليوم باليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ 24 من يناير، ويأتي هذا العام تحت شعار "تغيير المسار، إحداث تحوّل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

أداء يرصد تقدم المملكة في مجال التعليم عالميا حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم على مستوى العالم، حيث رصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الخطوات المتسارعة في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

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