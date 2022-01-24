القبض على شخصين اعتديا على أحد المارة

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فيصل بن سلمان يشهد توقيع مشروع حافلات المدينة
شهد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، مراسم توقيع عقد مشروع حافلات المدينة الذي...
خطة تشغيلية لتطوير المدينة المنورة 2022
ترأس أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام 2022 -عبر...
منصة إحسان تطلق تطبيقها للهواتف الذكية
أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) تطبيقها للهواتف الذكية، امتداداً للتميّز الرقمي الذي عكسته المنصة في تعزيز الوصول إلى...
تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليا دون مقابل مالي
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...
فيصل بن سلمان يشهد مراسم توقيع عقد حافلات المدينة
شهد أمير المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مراسم توقيع عقد مشروع حافلات...
أبرز 8 تحولات إستراتيجية للتعليم السعودي
تحتفي وزارة التعليم اليوم باليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ 24 من يناير، ويأتي هذا العام تحت شعار "تغيير المسار، إحداث تحوّل...
أداء يرصد تقدم المملكة في مجال التعليم عالميا
حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم على مستوى العالم، حيث رصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الخطوات المتسارعة في...
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