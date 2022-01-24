شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المملكة وضعت خطط طموحة تنشد المنافسة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ أن قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني يحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأوضح خلال حفل إطلاق المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية، أن رؤية المملكة وضعت خطط طموحة تنشد المنافسة العالمية، وذلك بتمكين المواطن من أدوات ومعايير هذه المنافسة، لافتا إلى أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تمكن بالشراكة مع الجهات العالمية من إطلاق مبادرة "مسارات التعلم المرن" لتعزيز المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وذكر أن استراتيجية التعليم والتدريب الإلكتروني التي أعدها المركز تقدم حلول نوعية وفق نماذج تشغيلية مرنة ذات كفاءة عالية، مبينا أن إطلاق برنامج "الشهادات الاحترافية في التعليم الإلكتروني" سيؤهل الممارسين للتعليم والتدريب الإلكتروني ويرفع كفاءتهم.

وبيّن أن المؤتمر يأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بتمكين المواطن من أدوات المنافسة العالمية، وتعزيز دوره في خدمة وطنه، وقيادته، وتحقيق الريادة المنشودة.