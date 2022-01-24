شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يوجّه بالحفاظ على تراث المحافظة وبذل المزيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المحافظة تزخر بالكثير من المواقع السياحية والأماكن الأثرية

- أهمية الحفاظ على تراث المحافظة وهويتها وما يعكس تاريخها

- ضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتطوير المنتجات

ترأس محافظ القطيف رئيس لجنة التنمية السياحية، إبراهيم آل خريف، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة.

وشدد على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم الأفضل لأهالي المحافظة وزوارها والإسهام في التعريف بها، وإبراز عناصر الجذب السياحي فيها، لاسيما أن المحافظة تزخر بالكثير من المواقع السياحية والأماكن الأثرية، وكذلك المقومات السياحية التي ستسهم في مسيرة التنمية والبناء.

ووجّه بالحفاظ على تراث المحافظة وهويتها وما يعكس تاريخها، وتقديم كل ما هو أفضل من برامج وفعاليات وأنشطة سياحية جاذبة وإبراز عوامل الجذب السياحي.

كما دعا إلى ضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية لتطوير المنتجات والمقومات السياحية التي تحظى بها لتحقيق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ‏وسمو نائبه (حفظهما الله)، ولرسم خارطة طريق واضحة الخطى محددة الأهداف وبعيدة المدى لتحويل ذلك كله لواقع مستدام ومستمر.

فيما ناقش المجتمعون عددًا من البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ اللازم حيالها.