شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 4838 إصابة بكورونا وشفاء 6296 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 4838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 6296 حالة للشفاء.

وأوضحت الوزارة في إحصائية لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 705 حالات، وجرى تسجيل حالتي وفاة.

ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.