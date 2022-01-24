اختبار تهيئة لقياس مهارات الطلاب في الأسبوع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة التعليم إجراء اختبار تهيئة لقياس مهارات جميع الطلاب خلال أسبوع التهيئة الأول.

وأوضح المستشار التعليمي محمد الثبيتي أنه صدر في الدليل الإشرافي والمدرسي خلال الأسابيع الماضية آليات لتقليل الفاقد التعليمي الذي يمكن أن يحصل لبعض الطلاب، حيث تم زيادة عدد الحصص الدراسية لبعض المقررات مثل الرياضيات والعلوم ولغتي.

وبين أنه خلال التعليم «عن بعد» لم يكن يمثل فارقا كبيرا عن الحضوري، بالعكس فإن التعليم «عن بعد» من خلال منصة «مدرستي» أو «عين» أو من خلال بعض الفيديوهات التي يقدمها الزملاء كانت تؤدي المطلوب.

ولفت الثبيتي إلى أنه جرى تقليص بعض حصص المواد مثل الاجتماعيات والمهارات الحياتية بحيث يستطيع الطالب حضوريا أن يعوض الفاقد الذي حصل في الماضي، مشيرا إلى أنه خلال أسبوع التهيئة الأول سوف يجرى اختبار فرق التعليم في المهارات التي لابد أن يجتازها الطالب في هذه المرحلة.

إلى ذلك احتفت وزارة التعليم باليوم العالمي للتعليم أمس الذي يصادف 24 يناير ويأتي هذا العام تحت شعار «تغيير المسار، إحداث تحول في التعليم»، حيث حققت الوزارة خلال العامين الماضيين 8 تحولات استراتيجية.

وأحدثت الوزارة تغييرات في الخطط الدراسية والمناهج لإعداد مواطن منافس عالميا، حيث تم اعتماد 52 منهجا جديدا، و34 كتابا جديدا، وتطوير 113 مقررا دراسيا، إلى جانب تطبيق الخطط الدراسية المطورة للتعليم الحضوري من خلال نظام الفصول الثلاثة، إضافة إلى زيادة عدد الملتحقين في مرحلة رياض الأطفال، ورفع نسبة الإسناد في مدارس الطفولة المبكرة إلى 36%، كما شهد العامان الماضيان اهتماما كبيرا بالابتعاث، وحوكمة إجراءاته، وتطوير أدواته لخدمة الطالب والطالبة.

وأقرت في سياق الحوكمة والتنظيم، لائحة الوظائف التعليمية، واستحداث الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي ومكاتب التعليم العالمي، إضافة إلى استحداث الإدارة العامة للتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد، واعتماد النظام الجديد للجامعات، كما أنهت معالجة 451 مشروعا تعليميا متعثرا، والاستغناء عن 671 مبنى مستأجرا.

وتمكنت التعليم من بناء منظومة تعليمية الكترونية متكاملة خلال الجائحة من خلال منصة «مدرستي» التي أصبحت أنموذجا دوليا، وإطلاق منصة وتطبيق الروضة الافتراضية، التي تستهدف الأطفال من عمر 3-6 سنوات، إلى جانب 24 قناة تعليمية تبث المواد فضائيا وعبر اليوتيوب.

8 تحولات استراتيجية للتعليم:

