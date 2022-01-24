شكرا لقرائتكم خبر مركز «إثراء» يختتم الملتقى الإثرائي الثاني للمرحلتين الثانوية والجامعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن برنامج إثراء القراءة «أَقرأ» بنسخته السابعة، اختتمت أمس، فعاليات الملتقى الإثرائي الثاني للمرحلتين الثانوية والجامعية، الذي أطلقه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الخامس من شهر جمادى الآخرة الحالي.

واشتمل الملتقى على تقديم تجربة نوعية للمشاركين من خلال برنامج معد خصيصا لهم يجمع بين المحتوى الثقافي المميز والبيئة المحفزة على تطوير المهارات الشخصية وجوانب الإبداع، ويركز على خمسة مسارات ثقافية وهي الفن والفكر والأدب والعلوم واللغة.

وتأهل من خلال الملتقى 7 مشاركين من بين 30 مشاركا للتصفيات النهائية في مسابقة أقرأ، بعد اجتيازهم لـ30 مرحلة أدبية متنوعة تخللها تقديم 3600 ساعة إثرائية بمعدل 120 ساعة لكل قارئ، مما أسهم في رفع مستوى حصيلتهم المعرفية والجوانب الثقافية كالشعر والنثر وشتى أنواع الأدب العربي، التي منحتهم فرصة الالتقاء بأكثر من 31 متحدثا دوليا استضافتهم 11 دولة هي المملكة، والبحرين، وإيطاليا، وعمان، والعراق، ومصر، وكندا، وتونس، والإمارات، والسودان، والكويت.