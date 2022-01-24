منصة إحسان تطلق تطبيقها للهواتف الذكية

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) تطبيقها للهواتف الذكية، امتداداً للتميّز الرقمي الذي عكسته المنصة في تعزيز الوصول إلى فرص التبرع، وتوظيف الحلول الرقمية التي طوّرت بها المزيد من التسهيلات في عملية التبرّع؛ مما ساهم في إيصال إجمالي تبرّعات منصة إحسان إلى ما يزيد على مليار و200 مليون ريال، عادت بالنفع على حوالي 3 ملايين مستفيد من الفئات الأشد احتياجا.

ومن المتوقع أن يساهم التطبيق في تحسين تجربة المستخدم في تقديم التبرّعات بواجهات سهلة التصفح والاستخدام، ووسائل وطرق تبرّع متعددة وسريعة، وإتاحة تفعيل التنبيهات، وغيرها من المزايا الخاصة بالهواتف الذكية.

وفي تصريحٍ للرئيس التنفيذي لمنصة إحسان الأستاذ عبدالعزيز الحمادي ذكر: "جاء إطلاق التطبيق ضمن مساعي منصة إحسان المستمرة إلى توظيف خواص الأجهزة الذكية في تبسيط تجربة التبرّع بحلول تأتي بميزات وتطويرات واعدة".

وتسعى منصة إحسان بإطلاق التطبيق إلى تمكين المتبرع من الحصول على تجربة تبرع تليق بالدور الريادي لقطاع العمل الخيري في المملكة، ويمكن تحميل التطبيق على كل من نظام iOS ونظام Android عبر الرابط .

ومنذ إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لمنصة إحسان، والمنصة مستمرة في إطلاق برامج ومبادرات رقميّة تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية، وتعزز القيم التي تضفيها المنصة على قطاع العمل الخيري موثوقية وشفافية عمليّات التبرع، التي يُقبل عليها المجتمع من منطلق حب الخير والتكافل الاجتماعي المتجذّر في نفوس أبنائه.