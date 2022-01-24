شكرا لقرائتكم خبر عن «مساعد رئيس الشورى» تؤكد أهمية العمل التطوعي ودوره الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي بمقر المجلس اليوم , أعضاء ملتقى "إعلاميون مبادرون" أحد الفرق التطوعية التي تعنى بإبراز جهود الجهات الحكومية ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع غير الربحي.

وأكدت أهمية العمل التطوعي وما يشكله من دور كبير انطلاقاً من اهتمام رؤية المملكة 2030 بهذا القطاع في الوصول إلى مجتمع حيوي وفاعل، منوهةً بالدور الذي يقوم به الإعلام في فتح آفاق أوسع لتعزيز العمل التطوعي ورفع مستوى الوعي بمفهومه في دعم مختلف الجوانب التنموية والمجتمعية، ودور التطوع في تكريس المواطنة الفاعلة وبناء الشخصية لدى الأفراد من خلال تقديم المبادرات التطوعية النوعية والفاعلة ذات الأثر والتي تشمل مختلف المجالات التنموية.

واستعرضت خلال اللقاء مسيرة مجلس الشورى وآليات عمله واختصاصاته ولجانه المتخصصة، والجهود التي قام بها المجلس في إطار دعمه للعمل التطوعي، مؤكدة حرص معالي رئيس مجلس الشورى على دعم هذا القطاع المهم عبر ما تناقشه لجان المجلس المتخصصة وتدرسه من موضوعات ذات صلة.

وشمل اللقاء الاطلاع على عرض مرئي حول أبرز ما اتخذه المجلس من قرارات في إطار اختصاصاته الرقابية والتشريعية دعماً للعمل التطوعي والتنموي والمجالات غير الربحية وذلك أثناء مناقشته لتقارير الأداء السنوي لمختلف الأجهزة والجهات الحكومية، وما درسه من أنظمة وتشريعات متعلقة بهذا القطاع.

واطلع أعضاء ملتقى "إعلاميون مبادرون" خلال زيارتهم لمجلس الشورى، على مسيرة المجلس وآليات عمله ومكتبة المجلس والاستديو التلفزيوني، مثمنين لمجلس الشورى دعمه المتواصل لكل ما يتصل بدعم القطاع التطوعي.