شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي: مليشيا الحوثي مُجرمة وتنتهك القوانين والأعراف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الباليستي الذي نفذته مليشيا الحوثي باتجاه مناطق مدنية في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والقوات المسلحة الإماراتية وتمكنت من إحباطه.

وندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بتمادي مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، واصفًا تلك التصرفات بالإجرامية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وأكد الأمين العام وقوف المنظمة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييدها لما تتخذانه من إجراءات لحماية أراضيهما وأمنهما واستقرارهما.