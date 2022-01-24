الفيصل يكرم الفائزين بجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الطالبين الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من أبناء المنطقة.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة الدكتور هاشم حريري يرافقه أعضاء المجلس.

وتسلّم الفيصل خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية والمتضمن أعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية، كما استمع سموّه إلى تلاوة من الطالبين الفائزين، وهما عبدالله عبدالرحمن شالوالة الفائز بالمركز الأول في فرع القراءات على مستوى منطقة مكة المكرمة، وأنس بن فهد الذبياني الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول كامل القرآن وتفسيره على مستوى المنطقة.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والطالبين الفائزين بحصدهما المراكز الأولى، سائلاً الله تعالى أن يوفقهما للعمل بالقرآن الكريم وأن يكون لهما الأثر في نشر علومه.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والطالبان الفائزان شكرهم لأمير المنطقة على عنايته ورعايته لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه.