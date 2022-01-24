شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «آل الشيخ»: الوقف مواساة للفقراء وتحقيقاً للنفع العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على أهمية الدين الإسلامي كونه يحمل صلاح الدنيا والآخرة، وفيه الرحمة واليسر وهو دين شامل كامل.

وقال، "وقد عني الدين بالوقف لما فيه من مواساة للفقراء، مبينا أن العناية بالوقف تجسيد للتكاتف الاجتماعي وتحقيقا للنفع العام، حيث نسعى لبيان الوقف وبيان أهميته وبحث سبل تنفيذه في الوقت الحاضر".

وجاءت تصريحات "آل الشيخ" خلال افتتاح المؤتمر السنوي الافتراضي الـ 34 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان "الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة"، يومي الرابع والخامس والعشرين من يناير 2022م.

ويأتي بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية وعدد من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم، من دول عدة، حيث يسلط الضوء على المسائل المهمة المتعلقة بالوقف.