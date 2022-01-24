شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 ورش ومصادرة 2,5 طن خضروات بـ «الصفا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجهود الميدانية لبلدية الصفا الفرعية خلال الأسبوع الجاري عن رصد عدد من المخالفات البلدية وإغلاق تسع ورش، بالإضافة لإزالة عدد من البسطات ومصادرة نحو 2,5 طن خضروات، وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة لتحسين الخدمات البلدية.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن الفرق الرقابية واصلت جهودها الميدانية، والتي نتج عنها إغلاق 9 ورش مخالفة وذلك ضمن جهودها في مكافحة الظواهر السلبية، وإزالة التلوث البصري في الطرق وداخل الأحياء.

وفي سياق الجولات الميدانية أبانت الشمراني أن بلدية الصفا صادرت نحو 2,5 طن من الخضار والفاكهة تعرضها بسطات عشوائية، وسلمت المضبوطات للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، فيما جرى تنظيف المواقع من آثار المخلفات.

ودعت أمانة جدة للإبلاغ عن المخالفات، عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق البلاغات بلدي 940 لمعالجة الملاحظات البلدية.