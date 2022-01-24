شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 منشآت وتحرير 51 مخالفة للاحترازات بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالبلديات الفرعية بمدينة عرعر خلال اليومين الماضيين، 4 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال جولاتها الرقابية اليومية، كما حررت 51 مخالفة ومصادرة وإتلاف 33 كجم من المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات تأتي ضمن الجهود الرامية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، داعيةً المواطنين والمقيمين الجميع للإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.