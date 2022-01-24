القبض على 3 أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي

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النيابة العامة توجه بالقبض على شخصين دهسا رجلاً في شارع عام
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل...
ضبط 51 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لرعيهم 112 متنا من الإبل و 570 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، و29 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم...
التعليم: حضور ولي الأمر مهم في الأسبوع الأول لهذه الأسباب
بيّنت وزارة التعليم أن حضور ولي الأمر -في مرحلتيّ الإبتدائية ورياض الأطفال- إلى المدرسة مهم في الأسبوع الأول؛ وذلك لتحفيز الطالب...
القبض على مقيم انتحل صفة رجل أمن وسَلَب الأموال تحت تهديد السلاح
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السورية،...
عاجل | 1287 بلاغا لمغامرين ومتهورين اقتحموا الأودية
رغم التحذيرات والتنبيهات التي تطلقها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ مع ما تشهده معظم مناطق المملكة من حالة مطرية...
تحدي الرمال وهداد الصقور في عروس الصحراء
انطلقت فعاليات مهرجان شرورة الشتوي في نسخته الثالثة، بفعاليات متنوعة تهدف إلى إثراء الثقافة والفنون الشعبية بالمحافظة التي تلقب...
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