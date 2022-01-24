القبض على 3 أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي

النيابة العامة توجه بالقبض على شخصين دهسا رجلاً في شارع عام صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل... الرياض : سعود الخزيم الرياض : سعود الخزيم 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 51 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مخالفين لرعيهم 112 متنا من الإبل و 570 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، و29 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

التعليم: حضور ولي الأمر مهم في الأسبوع الأول لهذه الأسباب بيّنت وزارة التعليم أن حضور ولي الأمر -في مرحلتيّ الإبتدائية ورياض الأطفال- إلى المدرسة مهم في الأسبوع الأول؛ وذلك لتحفيز الطالب... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على مقيم انتحل صفة رجل أمن وسَلَب الأموال تحت تهديد السلاح صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السورية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> عاجل | 1287 بلاغا لمغامرين ومتهورين اقتحموا الأودية رغم التحذيرات والتنبيهات التي تطلقها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ مع ما تشهده معظم مناطق المملكة من حالة مطرية... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> تحدي الرمال وهداد الصقور في عروس الصحراء انطلقت فعاليات مهرجان شرورة الشتوي في نسخته الثالثة، بفعاليات متنوعة تهدف إلى إثراء الثقافة والفنون الشعبية بالمحافظة التي تلقب... شرورة: حسين الحامد شرورة: حسين الحامد 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

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