ضبط 51 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع

كما ضبطت 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في عدد من مناطق المملكة، ومخالفا لنظام البيئة لقطعه الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة الطائف بحوزته 60 مترا مكعبا من الفحم والحطب المحليين، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها
كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي المدينة والقصيم على متن 5 مركبات.
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
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