شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل المراجعة الداخلية يبحث غداً بالرياض شؤون المهنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ في الرياض غداً الثلاثاء وعلى مدى يومين فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية تحت شعار "مستقبل المراجعة الداخلية" الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض تطورات مهنة المراجعة الداخلية والمنظومة الرقابية عالميًا، ورسم مستقبل مهنة المراجعة الداخلية وفقًا لمتغيراتها وتطوراتها الدولية، وتعزيز سمات القيادة المرنة لمهنة المراجعة الداخلية وفق رؤية 2030، ورفع مستوى الوعي بمهنة المراجعة الداخلية وأثرها في العمل المؤسسي.

ويشارك في أعمال المؤتمر قرابة 30 من القادة والخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في مجالات المراجعة الداخلية والمنظومة الرقابية ،وعدد من ممثلي المنظمات والشركات العالمية، وفي مقدمتهم الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين أنثوني بوجليس، لمناقشة أبرز تحديات مهنة المراجعة الداخلية وطرح أفضل الحلول والممارسات المهنية لبيئة الأعمال.

كما يتضمن المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية الجديدة، 6 جلسات حوارية و3 عروض و4 ورش عمل متخصصة ،تناقش الاتجاهات الجديدة للمراجعين الداخليين، وأدوات المخاطر في قيادة المنظومة الرقابية بالمنشآت، ودور الحوكمة في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، إضافة إلى القيمة المضافة للجان المراجعة الداخلية، وتزايد الطلب على المراجعة الداخلية في المملكة، والمستقبل المهني للمراجعة الداخلية.