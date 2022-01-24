شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» : تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل لتطوير وتقييم مفهوم الإعاقة في المملكة.

وتأتي الورشة استكمالا للتعاون القائم بين الوزارة ممثلةً بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ومع فريق عمل البنك الدولي، وتخللت هذه الورشة محاور عدة تسهم في رفع منهجية تقييم وتطوير مفهوم الإعاقة القائم على الدراسات العلمية للإعاقة من قبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الممارسات الدولية والاتفاقيات الحقوقية التي التزمت بها المملكة بتنفيذها للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تطرقت الورشة لتطوير مقيمي الإعاقة لضمان حصولهم على الرخص المهنية المناسبة لهم كمقيمين للإعاقة، وتطوير الأنظمة الالكترونية لتسهيل أتمتة الإجراءات ومتابعة الأداء لضمان مصداقية التقييم والربط مع الجهات الخدمية الأخرى.

وقال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي خلال الورشة أن التقييم المطور للإعاقة يأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى سماحه بإجراء مسح وتقييم شامل لجميع النواحي الاجتماعية والحياتية والإنتاجية والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المنهجية في التقييم ستساعد الوزارات الخدمية على تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستنعكس بشكل إيجابي في تطوير الخدمات المناسبة لهم وتزيد من فرص مشاركتهم وتمكينهم.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.