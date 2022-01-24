شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / الصحة : ارتفاع إصابات كورونا في المملكة بفارق 303 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (4838) إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي (6296) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (705) حالات، وتسجيل حالتي وفاة. وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (657192) إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (606130) حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8922) حالة - يرحمهم الله جميعًا-. ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.