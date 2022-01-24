شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت وضبط 59 مخالفة للاحترازات بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة عسير 321 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة بمدينة أبها، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال الأسبوع الماضي.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 59 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، والتقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الأمانة، إلى أن مركز البلاغات الموحد بالأمانة 940 تلقى 191 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا" خلال الأسبوع الماضي، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.