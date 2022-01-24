التعليم: حضور ولي الأمر مهم في الأسبوع الأول لهذه الأسباب

بيّنت وزارة التعليم أن حضور ولي الأمر -في مرحلتيّ الإبتدائية ورياض الأطفال- إلى المدرسة مهم في الأسبوع الأول؛ وذلك لتحفيز الطالب على مواصلة النجاح والتفوق، كما أن تواجد ولي الأمر مع ابنه؛ يعزز ثقته بنفسه، ويدعم التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن مشاركة الأبناء في العودة الحضورية الآمنة؛ يساهم في الحفاظ على سلامتهم، ومواصلة طريقهم للنجاح.

فيما بينت كذلك دور المعلم/ة وأنهم الداعمين والمحفزين لطلابهم.