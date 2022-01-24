بيّنت وزارة التعليم أن حضور ولي الأمر -في مرحلتيّ الإبتدائية ورياض الأطفال- إلى المدرسة مهم في الأسبوع الأول؛ وذلك لتحفيز الطالب على مواصلة النجاح والتفوق، كما أن تواجد ولي الأمر مع ابنه؛ يعزز ثقته بنفسه، ويدعم التزامه بالإجراءات الاحترازية.
وأشارت إلى أن مشاركة الأبناء في العودة الحضورية الآمنة؛ يساهم في الحفاظ على سلامتهم، ومواصلة طريقهم للنجاح.
فيما بينت كذلك دور المعلم/ة وأنهم الداعمين والمحفزين لطلابهم.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: حضور ولي الأمر مهم في الأسبوع الأول لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.