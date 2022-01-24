القبض على مقيم انتحل صفة رجل أمن وسَلَب الأموال تحت تهديد السلاح

التعليم: حضور ولي الأمر مهم في الأسبوع الأول لهذه الأسباب بيّنت وزارة التعليم أن حضور ولي الأمر -في مرحلتيّ الإبتدائية ورياض الأطفال- إلى المدرسة مهم في الأسبوع الأول؛ وذلك لتحفيز الطالب... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

3 محافظات تسجل درجة حرارة دون الصفر أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة دون الصفر في 3 محافظات وهي طريف والقريات بدرجة حرارة -2 وعرعر بدرجة حرارة -1.أما... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> عاجل | 1287 بلاغا لمغامرين ومتهورين اقتحموا الأودية رغم التحذيرات والتنبيهات التي تطلقها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ مع ما تشهده معظم مناطق المملكة من حالة مطرية... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> تحدي الرمال وهداد الصقور في عروس الصحراء انطلقت فعاليات مهرجان شرورة الشتوي في نسخته الثالثة، بفعاليات متنوعة تهدف إلى إثراء الثقافة والفنون الشعبية بالمحافظة التي تلقب... شرورة: حسين الحامد شرورة: حسين الحامد 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> التزام بالاحترازات وأقنعة شفافة و3 مسارات بالألوان مع عودة طلاب المرحلة الابتدائية إلى فصول الدراسة حضوريًا أمس، رصدت «دوت الخليج» التزام المدارس والطالبات في المرحلة الابتدائية، بتطبيق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

هدايا وإرشادات لطلاب الابتدائي بعد نحو عامين من انقطاعهم عن المدارس، بسبب جائحة كورونا، عاد أمس طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، لمقاعد الدراسة... الرياض : خالد الحارثي الرياض : خالد الحارثي 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

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