وورد لفريق البحث والإنقاذ بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من العرمة التابعة لمنطقة الرياض يستقل سيارة عثر عليه بصحة جيدة.
كما ورد للفريق بلاغًا عن شخص مفقود مترجلًا بالقرب من قاع لا لا بمنطقة تبوك وبعد عدة جولات لأعضاء الفريق عثر على عليه بصحة جيدة. كذلك ورد للفريق بلاغًا عاجلًا عن شخص مفقود بالقرب من قرية شقري التابعة لمنطفة تبوك وتم العثور عليه من بصحة جيدة.
بلاغات وإنقاذ
14 يومًا
1287 بلاغًا.
91 بلاغًا في اليوم الواحد.
تجاوب فريق الإنقاذ مع معظم البلاغات.
تقديم الخدمات والإسعافات اللازمة.
إخراج السيارات والمركبات العالقة وإنقاذ أصحابها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 1287 بلاغا لمغامرين ومتهورين اقتحموا الأودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.