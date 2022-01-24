عاجل | 1287 بلاغا لمغامرين ومتهورين اقتحموا الأودية

رغم التحذيرات والتنبيهات التي تطلقها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ مع ما تشهده معظم مناطق المملكة من حالة مطرية وجريان للسيول بعدم المغامرة والمجازفة من قبل قائدي المركبات، إلا أن كل تلك التحذيرات ضرب بها الكثير عرض الحائط غير آبهين بما سيواجههم من مخاطر كارثية، حيث شهدت الـ 14 يومًا الماضية ورود 1287 بلاغًا لسيارات عالقة بالأودية والصحاري والرمال بما نسبته 91 بلاغًا في اليوم الواحد تلقاها فريق أنجاد للبحث والإنقاذ والذي بادر أعضائه بالتجاوب مع معظم البلاغات وتقديم الخدمات والإسعافات اللازمة وإخراج السيارات والمركبات العالقة وإنقاذ أصحابها.

وورد لفريق البحث والإنقاذ بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من العرمة التابعة لمنطقة الرياض يستقل سيارة عثر عليه بصحة جيدة.

كما ورد للفريق بلاغًا عن شخص مفقود مترجلًا بالقرب من قاع لا لا بمنطقة تبوك وبعد عدة جولات لأعضاء الفريق عثر على عليه بصحة جيدة. كذلك ورد للفريق بلاغًا عاجلًا عن شخص مفقود بالقرب من قرية شقري التابعة لمنطفة تبوك وتم العثور عليه من بصحة جيدة.

بلاغات وإنقاذ

14 يومًا

1287 بلاغًا.

91 بلاغًا في اليوم الواحد.

تجاوب فريق الإنقاذ مع معظم البلاغات.

تقديم الخدمات والإسعافات اللازمة.

إخراج السيارات والمركبات العالقة وإنقاذ أصحابها.