شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل «وسط العوامية».. ميلاد جديد يحقق التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع أهالي بلدة العوامية في محافظة القطيف، شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على تدشين مشروع تشغيل وسط العوامية، مشيرين إلى أن دعمه، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيهاتهما السديدة، أسهم في تحقيق هذه المنجزات النوعية.

وأكدوا أن المشروع يعتبر إحياءً للتراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة، معتبرين تشغيل المشروع ميلادا جديدا، يأتي ليحقق التنمية المستدامة في البلدة ويحول المنطقة إلى واقع يعج بالحياة.

تنمية متوازنة

وأكد عضو مجلس الشورى م. نبيه آل إبراهيم، أن المشروع غيّر وجه البلدة، إذ يتضمن معالم معمارية عدة، بها خدمات حيوية، ثقافية، سياحية، وفنية وغيرها، لافتًا إلى أن تشغيله دليل على اهتمام الدولة -أعزها الله- بتطبيق مفاهيم التنمية المتوازنة في أبهى صورها؛ لتغطي كل أرجاء الوطن الحبيب.

هوية عمرانية

وثمّن المواطن «حسين المحسن» حرص الأجهزة المعنية على إنجاز كافة المشروعات التطويرية في البلدة، بما يلبي تطلعات الأهالي، ويحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للمحافظة، مؤكدا أن ذلك جاء باهتمام القيادة الحكيمة «أيدها الله»، وحرصها على أن يجد الأهالي الخدمات التي تلبي احتياجهم.

تنفيذ التوجيهات

وقال رئيس مجلس أعمال فرع القطيف بغرفة تجارة وصناعة الشرقية م. عبدالمحسن الفرج: «إن المشروع يسهم في تعزيز التنمية التي تنعم بها العوامية، وسعدنا ونحن نرى توجيهات أمير الشرقية ونائبه قد نفذت واقعًا على الأرض في مشروع وسط العوامية»، مشيرًا إلى أن المشروع سيسجله التاريخ ضمن إنجازات الوطن التنموية.

خدمات ومراكز

ولفت إلى وجود مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة في المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية، بما يسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.

حياة أفضل

من ناحيته، أكد المواطن د. عبدالله النمر أن التنمية في بلدة العوامية جزء لا يتجزأ من حرص القيادة الرشيدة -أعزها الله- على تنمية الوطن بكل مناطقه، معبرًا عن أمل جميع أهالي العوامية في بناء المستقبل من خلال المشروع الضخم الذي سيسهم بلا شك في إيجاد واقع متقدم لحياة أفضل.

أعلى المعايير

وأشار إلى أن المشروع يأتي ليحقق التنمية المستدامة في البلدة، ويحول المنطقة إلى واقع يعج بالحياة، مشددًا على أن جميع أهالي العوامية يقفون خلف قيادتهم الرشيدة -أيدها الله- ويضعون أيديهم في يد الدولة من أجل نهضة بلادنا وتحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة.

بيت تراثي

فيما قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن مشروع تشغيل وسط العوامية يحتوي على 60 محلًا، بالإضافة لاحتوائه على مركز ثقافي، وبيت تراثي، وساحات، مضيفًا إن هذه المشاريع تصب في أنسنة المدن وجودة الحياة، وأن هذه المشاريع تعزز الرافد الاقتصادي والسياحي والثقافي في المحافظة وعلى مستوى المنطقة الشرقية.

وكشف أن البلدية اشترطت رفع نسبة السعودة 100 % في مشروع وسط العوامية، وأن المشروع سيخلق نحو 1000 وظيفة للسعوديين من الجنسين، مؤكدًا أن مشروع وسط العوامية من المشاريع الكبرى.