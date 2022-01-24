شكرا لقرائتكم خبر عن دهان وصيانة مطبات التهدئة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال دهان وصيانة مطبات التهدئة؛ سعيا لتقديم أفضل الخدمات ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، تحقيقا لأنسنة المدن، وجودة الحياة.

وكانت البلدية قد بدأت المرحلة الأولى لأعمال تطوير الكورنيش الجنوبي، من مسجد ابن لادن، وصولا إلى جزيرة الدغيثر، وأشار رئيس البلدية م. مشعل الحربي، إلى بدء العمل بتطوير الكورنيش لتعزيز إمكانات الخبر السياحية، وتعزيز جودة الحياة فيها، وإيجاد مرفق ترفيهي، وواجهة بحرية تتناسب مع مكانة الخبر كوجهة سياحية، وتتيح لرواد الكورنيش فرصة فريدة لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقا لمواصفات عالمية.

وأكد أن المشروع يأتي بتوجيه من أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ويبلغ طول الكورنيش نحو 4 كيلو مترات، وسيتم تطويره على 3 مراحل، موضحا أنه ستتم المحافظة على المسطحات الخضراء في الكورنيش، وزيادة نسبتها، إضافة إلى استحداث ممشى مواز للبحر بعرض 4 أمتار، واستحداث منطقتي بلازا بمساحة إجمالية تزيد على 1100 م2، واستحداث مواقف للسيارات بطول الكورنيش.