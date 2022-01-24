شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، خلال زيارته مقر أمانة المنطقة الشرقية، أمس، على خطط وأعمال الأمانة في تنفيذ إستراتيجية التحول، بحضور أمين المنطقة م. فهد الجبير، ووكيل الوزارة للتراخيص والامتثال والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات م. عبدالله بن سعيد، وفريق من الوزارة والوكلاء ورؤساء البلديات وعدد من قيادات الأمانة، وذلك بمقر الأمانة.

جهود فاعلة

وكرم «الحقيل» عددا من قيادات ومنسوبي الأمانة نظير جهودهم الفاعلة التي أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى مختلف البرامج والمبادرات التابعة للأمانة، مثمنا لهم ما يبذلونه من جهود ومؤكدا ضرورة الاستمرار في تقديم المزيد لخدمة المواطن والمقيم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، فيما أكد أمين المنطقة أهمية دعم الوزارة لجميع مشاريع الأمانة ومبادراتها.

البرامج التنموية

كما اطلع الوزير على سير خطط الأمانة التنموية في المنطقة، والذي من شأنه رفع مستوى الأداء وتقييمه بما يتوافق مع مصلحة الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيد.

واستهل الاجتماع باستعراض الوزير استراتيجية القطاع البلدي وأثرها في تطوير البنية التحتية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي من مستهدفاتها تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الإيرادات البلدية من خلال مؤشرات قياس أداء تعكس تنفيذ الإستراتيجية بأن يكون القطاع البلدي قادرا على توفير تغطية للبنية التحتية بنسبة 90 % ومستوى رضا المستفيد عن نظافة المدن بنسبة 95 % ونسبة رضا تقدر بـ 90 % عن الخدمات البلدية.

كما تم عرض جهود الأمانة في توفير بيئة استثمارية حاضنة ومشجعة على الاستثمار، لتطوير البنية التحتية. عقب ذلك جرى استعراض تجربة الأمانة في تطبيق منهجية كفاءة الإنفاق لزيادة الإيرادات الخاصة بالأمانة فيما يخص القطاع المالي بالأمانة والتحول على أساس الاستحقاق.

منظومة الأعمال

وجرت مناقشة آليات تطوير القطاع التشغيلي بالأمانة ممثلا بمنظومة الأمانة لأعمال الرقابة على النظافة وأثرها بزيادة مستوى رضا المستفيد عن جودة نظافة المدن بالمنطقة، كما تمت مناقشة مستهدفات الأمانة من المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستعرضت الأمانة تجربتها في عدة مبادرات من أهمها «مكافحة ظاهرة رمي الطعام»، و«بحر بلا بلاستيك» و«مكافحة ظاهرة رمي الطعام» من خلال الرسائل التوعوية.

مركز البلاغات

واختتم الاجتماع بالإشارة إلى مركز البلاغات وإحصائيات البلاغات الواردة والتي تمت معالجتها والمغلق منها، وآلية ربطها إلكترونيا، بالإضافة إلى أتمتة المعلومات والتحول الرقمي، والتنويه على عدد المعاملات التي تم تحويلها إلكترونيا منذ بدء تشغيل نظام المعاملات الإلكتروني. عقب ذلك، قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجولة تفقدية على المشاريع التطويرية بالواجهات البحرية بالدمام والخبر والاطلاع على المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الأمانة وكذلك مشاريع تطوير تقاطعات الطرق التي نفذتها الأمانة بالإضافة إلى الدورات التي نفذتها الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص.