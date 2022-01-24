شكرا لقرائتكم خبر عن 4200 متطوع ومتطوعة لنشر رسائل «ممتثل 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أمس، المرحلة الثانية من مبادرة «ممتثل» بكورنيش الخبر، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ، بمشاركة 4200 متطوع ومتطوعة، لنشر ملصقات الحملة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة.

تغطية الموقع

واستهل الوزير الفعالية، التي رافقه فيها، أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ووكيل الوزارة للتراخيص والامتثال والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات م. عبدالله بن سعيد، بوضع ملصق امتثال على المحلات التجارية، إضافة إلى وضع كل من الأمين ووكيل الوزارة للتراخيص والامتثال، ملصقات على المطاعم، ثم مشاركة المتطوعين في تغطية الموقع بملصق الامتثال الذي يحمل شعار «ممتثل 2».

بعدها، دشن «الحقيل»، الحملة الخاصة بمبادرة «ممتثل 2» عن طريق لوحة إلكترونية، تبعها جولة اطلع خلالها على جهود الأمانة ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية، في رفع مستوى المشاركة المجتمعية تحت شعار «كلنا ممتثل».

زوار المجمع

وشهدت الفعالية، جولة الوزير، على بعض المحلات في الموقع للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا، بالإضافة إلى الالتقاء بعدد من زوار المجمع وتوزيع بعض الملصقات الخاصة بالمبادرة عليهم، رافقه، خلالها، الوكلاء ورؤساء البلديات، وفريق الوزارة وعدد من قيادات الأمانة.

تعزيز التكامل

وعقب تدشين الحملة أكد أمين المنطقة أن مبادرة «ممتثل» والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعتمد على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية، من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر الوجود في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

الإشراك المجتمعي

وأشار م. الجبير إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي، لتمكين وتفعيل توجهاتها الإستراتيجية.

وقال إن أهم الرسائل التي تحملها الحملة هي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا أن «امتثال 2» هي أمانة على كل فرد لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز الجانبين الرقابي والتوعوي بالشراكة بين المجتمع والجهات المختصة.

تعزيز سلوك القدوة المجتمعية والتوعية بالاحترازات

«الحقيل» يضع أول ملصقات الحملة بالمحلات التجارية