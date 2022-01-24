شكرا لقرائتكم خبر عن آل خريف يوجه أعضاء «محلي القطيف» بتنمية وتطوير المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي إبراهيم آل خريف، الأعضاء الجدد بالمجلس، بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتعيينهم أعضاء بالمجلس المحلي للفترة السادسة، ولمدة أربع سنوات.

وتمنى آل خريف التوفيق والنجاح للأعضاء الجدد في أداء مهامهم والمساهمة في تنمية وتطوير المحافظة والمراكز والبلدات التابعة، في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات، مقدما شكره وتقديره لأعضاء المجلس السابقين نظير ما قدموه من جهود خلال فترتهم. يذكر أن الأعضاء هم: «زهراء البناي - حسن آل سماعيل - أمين العقيلي - هاني العميري - هاشم أبو الرحى - نورة الخالدي - مطلق الخالدي»، الذين أعربوا عن خالص شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية سائلين المولى عز وجل أن يكونوا عند حسن الظن، وأن يكلل الله المساعي لخدمة هذه المحافظة في جميع المجالات، ويديم نعمتي الأمن والأمان.