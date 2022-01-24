شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه باستغلال البنية التحتية المتميزة لاستضافة البطولات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية دعم الرياضات المختلفة والاهتمام بها، وضرورة استغلال ما تمتلكه المنطقة الشرقية من إمكانات وبنية تحتية متميزة لاستضافة البطولات الرياضية بمختلف مستوياتها.

وأشاد سموه، خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد بمكتب سموه في ديوان الإمارة، أمس، بالإنجازات التي تحققها الأندية الرياضية في المنطقة وتنوع الألعاب الرياضية.

من ناحيته، قدم السنيد تقريرًا عن فرع الوزارة بالمنطقة، رافعًا الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه للرياضة والرياضيين في المنطقة.