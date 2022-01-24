شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويؤكد: إنجاز «الدوسري» في الألعاب الإلكترونية يرفع اسم المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن حصول اللاعب «مساعد الدوسري» على جائزة أفضل لاعب على مستوى العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية، يسجل باسم المملكة في الألعاب الإلكترونية، التي تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى العالم.

وأشاد سموه، لدى استقباله اللاعب الدوسري، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بهذا التميز الذي حققه الدوسري لرفع اسم المملكة.

وقدّم الدوسري شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأبناء المنطقة للتميز والإبداع.