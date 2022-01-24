شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. إغلاق طريق «6» مع الديرة والسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق طريق «6» مع طريق الديرة في اتجاه الشمال بحي جلمودة، وذلك ابتداء من الواحدة مساء أمس الأحد، ومع طريق السلام في اتجاه الشمال، ابتداء من الساعة السابعة من صباح يوم السبت المقبل، الموافق 29 يناير الجاري.

كان المركز قد أعلن تغيير حد السرعة في طريق 1، ما بين طريق المسجد، وطريق الأنصار باتجاه الشمال والجنوب، من 110 كيلو مترات في الساعة، إلى 80 كيلو مترا.

أغلق المركز من قبل طريق 274 ما بين طريق أبو حدرية، وطريق 317، وطريق 334، ما بين طريق أرامكو وطريق 17، وطريق الدرعية مع طريق 7 باتجاه جلمودة، من يوم الأحد الموافق 16 يناير، حتى الأحد الموافق 30 من الشهر الميلادي الجاري.