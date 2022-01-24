شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الأرصفة بشوارع النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية النعيرية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال صيانة الأرصفة بأحياء المحافظة، ضمن جهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، تحقيقا لأنسنة المدن، ضمن برنامج جودة الحياة، ورؤية المملكة 2030.

وأعلنت البلدية فرصة تطوعية لزراعة أشجار الظل والزينة، ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، برنامج تشجير المدن، ورفع مستوى جودة الحياة، وزيادة الرقعة الخضراء التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

وأكملت البلدية جهودها في معالجة وضع حاويات النفايات بالشوارع الرئيسية والداخلية للمحافظة، ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن.