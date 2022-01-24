شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح فواصل التمدد بـ«جسر الإسكان» في اتجاه الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، من أعمال إصلاح فواصل التمدد لجسر الإسكان في اتجاه الخبر، وتم فتح حركة السير، فيما بدأ الفرع أعماله في إصلاح فواصل التمدد للجسر باتجاه الدمام على طريق الملك فهد، ابتداءً من يوم أمس الأحد، ولمدة 15 يومًا.

وبدأ الفرع أعمال إصلاح طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، من تقاطع طريق أبوحدرية إلى نفق الراشد، بطول 10 كيلو مترات في الاتجاهين، وذلك من يوم السبت 22 يناير الجاري، وكثف أعماله للتعامل مع الحالة المطرية، وضمان انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق.

وأنجز الفرع إصلاح 9 كيلو مترات من طريق «العقير - سلوى» باتجاه العقير، و13 كيلو مترًا في الاتجاه العكسي، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطريق، كما أنجز إصلاح 13.5 كيلو متر من طريق «قرية العليا - السعيرة»، ضمن أعمال الصيانة الوقائية، التي تستهدف صيانة 28 كيلو مترا على الطريق.

وكان فرع وزارة النقل قد انتهى من إعادة دهانات طريق «البطحاء - شيبة» بطول 17.5 كيلو متر، ضمن أعمال الصيانة الدورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق.