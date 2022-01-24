شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» متنقلة في الأحساء ليومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للنساء في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، لمدة يومين، وذلك ضمن خدماتها المقدمة في 12 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تُنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تُقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، واليوم الإثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل موقع.