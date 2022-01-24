شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن جزيرة الأسماك بالقطيف ومشروع تشغيل وسط العوامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، مشروع جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف، ومشروع تشغيل وسط العوامية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وقال سموه: إن هذه المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز جودة حياة المواطن والمقيم، تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة «يحفظها الله» وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 ولها أثر بالغ على تطور المنطقة ورقيها.

من ناحيته، أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن مشروع وسط العوامية يعتبر إحياء للتراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة وقد تمت تهيئة بيئة المشروع ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية، كما تمت مراعاة أنسنة المدن وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف: تعتبر الجزيرة أكبر جزيرة للأسماك في منطقة الخليج والتي ستكون مقصدا لتجار الأسماك والسياح من داخل المملكة ومن دول الخليج العربي، وتم تنفيذ المشروع مع مراعاة إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل، وذلك لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

إحياء التراث الأصيل وفن العمارة المتقنة

يتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية